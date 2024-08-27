Окружной патриотический форум открылся в Хабаровске

В Хабаровске открылся Окружной патриотический форум (0+), в котором принимают участие представители 27 регионов из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В рамках форума участники обсуждают вопросы наставничества, педагогической и воспитательной работы в системе гражданско-патриотического воспитания, а также взаимодействия с участниками специальной военной операции и демобилизованными военнослужащими в рамках Всероссийского проекта служения «Твой Герой», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительсва края.
Форум проводится в рамках программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке правительства Хабаровского края и комитета по делам молодежи региона.
— На Дальнем Востоке под руководством Юрия Петровича Трутнева делается многое для поддержки специальной военной операции. Успешно работает территория опережающего развития «Патриотическая», которая объединила предприятия, производящие специальную продукцию. Активно развивается волонтерское и добровольческое движение. Большое внимание уделяем воспитательной работе, — сказал на открытии форума заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.
Ключевой темой форума в Хабаровске стал научно-технический прогресс в развитии патриотического воспитания. Участники разработают предложения в стратегию развития ФГБУ «Роспатриотцентр» до 2030 года.
— Сейчас по поручению Президента России реализовывается проект «Десятилетие науки и технологий», и для меня, как для человека из науки, приоритетно, чтобы в проекты программы Роспатриот были интегрированы научные аспекты. И если говорить о прикладной интеграции науки в систему патриотического воспитания, важно помнить, что мы вместе можем прививать интерес молодежи к исследовательской деятельности и объединяя усилия внедрять результаты в наше общее дело — сохранение исторической памяти, — поделилась мнением руководитель программы Роспатриот Елена Беликова.
Программа форума включает в себя лекции, семинары, встречи и мастер-классы. Участники также почтут память воинов-дальневосточников, павших в годы Великой Отечественной войны, и возложат цветы к мемориалу на площади Славы. Также в рамках форума пройдет историческая реконструкция военных событий Маньчжурской военной операции (0+), сыгравшей решающую роль в окончании Второй мировой войны.
— Пока дети нашей страны знают свою историю, мы непобедимы. Патриотическая деятельность направлена на то, чтобы мы знали и не забывали наши великие традиции, — сказал Герой России, участник программы «Время Героев» Степан Белов.
Отметим, что Хабаровск стал вторым городом в России, который принимает патриотический форум. Первый прошел в Великом Новгороде. Затем патриотические форумы примут Казань и Суздаль. Сами мероприятия форума в краевой столице продляться до 29 августа.