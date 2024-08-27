Окружной патриотический форум открылся в Хабаровске

— Сейчас по поручению Президента России реализовывается проект «Десятилетие науки и технологий», и для меня, как для человека из науки, приоритетно, чтобы в проекты программы Роспатриот были интегрированы научные аспекты. И если говорить о прикладной интеграции науки в систему патриотического воспитания, важно помнить, что мы вместе можем прививать интерес молодежи к исследовательской деятельности и объединяя усилия внедрять результаты в наше общее дело — сохранение исторической памяти, — поделилась мнением руководитель программы Роспатриот Елена Беликова.