Метшин — главам районов Казани: Надо ногами ходить и с собственниками разговаривать

«Нарушений, как видно, достаточно — и ограждения, и мойка колес. Всю неделю нам так или иначе пришлось побольше походить пешком. Вопрос не всегда касается денег и новых ограждений где-то. Главы районов, я вам всем эти видео присылал и фотографии в течение недели. Надо ногами ходить и с собственниками разговаривать. Не везде новые заборы нужны, где-то есть просто покосившиеся или отодранные и брошенные на землю», — цитирует Метшина пресс-служба мэрии.