Масштабные проекты под контролем Демешина преобразуют Хабаровский край

«Мастер-планы должны не просто внешне преобразить Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре — они должны вывести качество жизни людей и комфорт на новый уровень. Граждане должны не словах, не на бумаге, а на деле ощутить заботу власти о них. Контролировать каждый этап я буду лично», — сообщил Дмитрий Демешин.