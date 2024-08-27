Масштабные проекты под контролем Демешина преобразуют Хабаровский край

В Хабаровском крае продолжается активная реализация долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития, нацеленных на создание комфортных условий для жизни и работы жителей региона. Эти планы охватывают широкую сферу — от обновления общественного транспорта и реконструкции дорожной сети до благоустройства общественных пространств и создания новых рабочих мест, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что при поддержке Президента и Правительства России регион обязан справиться с этой задачей.
«Мастер-планы должны не просто внешне преобразить Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре — они должны вывести качество жизни людей и комфорт на новый уровень. Граждане должны не словах, не на бумаге, а на деле ощутить заботу власти о них. Контролировать каждый этап я буду лично», — сообщил Дмитрий Демешин.
Одним из ключевых проектов 2024 года стало обновление общественного транспорта в Хабаровске. До конца года город получит 18 новых троллейбусов и 11 трамваев, что значительно повысит комфорт и доступность перемещения для жителей. Кроме того, ведется масштабное строительство в новых микрорайонах, таких как «Ореховая сопка» и «Дальневосточный квартал», где особое внимание уделяется обеспечению коммунальной инфраструктурой, дорогами, школами и детскими садами.
Среди значимых проектов в Комсомольске-на-Амуре — реконструкция стадиона «Авангард», который к концу 2024 года станет современным спортивным комплексом с более чем 14 тысячами зрительских мест. Финансирование проекта обеспечивается через специальные казначейские кредиты, что подчеркивает его значимость для региона. В сфере здравоохранения Хабаровска значительные обновления ждут Краевой клинический центр онкологии, где появится новое высокотехнологичное оборудование, включая систему линейного ускорителя и МРТ.
Долгосрочный план по развитию инфраструктуры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре включает 48 масштабных мероприятий общей стоимостью 414,7 млрд рублей. Весь этот портфель проектов координируется штабом при губернаторе, а управленческая команда региона проходит подготовку по программе «Управление развитием городов», что гарантирует качественное выполнение всех задач.
Весь комплекс мер направлен на то, чтобы жители края ощутили реальные улучшения уже в ближайшее время. Новые школы, дороги, транспорт, общественные пространства и рабочие места — всё это закладывает фундамент для комфортной и благополучной жизни в Хабаровском крае на многие годы вперед.