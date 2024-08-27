У мэра Красноярска появился заместитель по общественной безопасности

Бывший глава Центрального района краевого центра Евгений Трофимов возглавил департамент общественной безопасности администрации Красноярска. Об этом сообщает издание «Городские новости».
До назначения на эту должность 54-летний Евгений Трофимов шесть лет отработал в администрации Центрального района: первым заместителем, а затем и главой района.
Почти 30 лет он прослужил в силовых структурах, занимал различные должности в полиции Красноярска и Ачинска. За время службы награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», медалью МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, а также нагрудным знаком «За верность долгу».
Евгений Трофимов женат, воспитывает троих детей.