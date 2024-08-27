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У мэра Красноярска появился заместитель по общественной безопасности

Почти 30 лет он отработал в органах правопорядка.

Источник: Администрация Красноярска

Бывший глава Центрального района краевого центра Евгений Трофимов возглавил департамент общественной безопасности администрации Красноярска. Об этом сообщает издание «Городские новости».

До назначения на эту должность 54-летний Евгений Трофимов шесть лет отработал в администрации Центрального района: первым заместителем, а затем и главой района.

Почти 30 лет он прослужил в силовых структурах, занимал различные должности в полиции Красноярска и Ачинска. За время службы награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», медалью МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, а также нагрудным знаком «За верность долгу».

Евгений Трофимов женат, воспитывает троих детей.