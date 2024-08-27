У мэра Красноярска появился заместитель по общественной безопасности

Почти 30 лет он прослужил в силовых структурах, занимал различные должности в полиции Красноярска и Ачинска. За время службы награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», медалью МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, а также нагрудным знаком «За верность долгу».