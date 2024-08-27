Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука

«На основании материалов, представленных ФСБ РФ, по иску Генпрокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиард рублей», — говорится в сообщении.