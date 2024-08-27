Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата ГД Сергея Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиарда рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«На основании материалов, представленных ФСБ РФ, по иску Генпрокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 миллиард рублей», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, фигурант в 2006 году в Приморском крае образовал золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото» и вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу РФ. Подчеркивается, что это было сделано для получения материальной выгоды.
В ФСБ отметили, что для избежания уголовной ответственности в июле 2021 года Сопчук скрылся в ОАЭ.
«После прекращения срока депутатских полномочий С. А. Сопчука в отношении него Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 174.1 и статьей 289 УК России», — добавили в спецслужбе.
В настоящее время Сопчук объявлен в международный розыск, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.