Лукашенко заявил, что ему советуют отвернуться от России

Он добавил, что хочет, чтобы в республике поняли, «в какой обстановке и в какой ситуации» живут. «Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы — это мои вопросы», — сказал Лукашенко.