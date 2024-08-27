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Лукашенко заявил, что ему советуют отвернуться от России

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает неприемлемыми звучащие со стороны предложения отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину. Об этом он сказал, выступая на Республиканском педагогическом совете.

Источник: AP 2023

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны: “Давай тут отступи, там освободи”. Начиная отсюда и заканчивая: “Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем”. Доходит и до этого», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, ему вносят предложения с разных сторон, которые нельзя принять на 99%.

Он добавил, что хочет, чтобы в республике поняли, «в какой обстановке и в какой ситуации» живут. «Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы — это мои вопросы», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что будет делать свое дело совместно с коллегами в правительстве, а также высшими должностными лицами.

Лукашенко Александр