Лукашенко заявил, что ему советуют отвернуться от России

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны: “Давай тут отступи, там освободи”. Начиная отсюда и заканчивая: “Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем”. Доходит и до этого», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
По его словам, ему вносят предложения с разных сторон, которые нельзя принять на 99%.
Он добавил, что хочет, чтобы в республике поняли, «в какой обстановке и в какой ситуации» живут. «Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы — это мои вопросы», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что будет делать свое дело совместно с коллегами в правительстве, а также высшими должностными лицами.