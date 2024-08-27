Россия готова оказать правовую помощь Дурову, заявил Песков

«Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже», — сказал Песков журналистам.
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.
На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.