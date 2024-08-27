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Россия готова оказать правовую помощь Дурову, заявил Песков

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову как гражданину РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже», — сказал Песков журналистам.

В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.

На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.

Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

Песков Дмитрий