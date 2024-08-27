Экс-глава минздрава Приангарья Яков Сандаков хотел на СВО, но суд не пустил

Перед прениями защитник бывшего министра передал ходатайство подзащитного об отправке его в зону СВО. Однако суд в ходатайстве отказал, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, Якова Сандакова обвиняют в получении взяток от компании-поставщика медицинского оборудования и легализации средств, полученных преступным путём. Якобы в 2021 году он создал условия для победы данной компании в торгах по закупке дорогостоящего оборудования, которое в итоге было поставлено по завышенной на 18 миллионов рублей стоимости. За это Сандаков получил сначала миллион, потом ещё семь миллионов, и купил на эти деньги квартиру в Москве.
Также в деле участвуют в качестве фигурантов учредитель компании по оптовой торговле фармацевтической продукцией Дмитрий Кондрашов и гендиректор ООО «АБ Лабс» Кристина Культихина.