Экс-глава минздрава Приангарья Яков Сандаков хотел на СВО, но суд не пустил

Напомним, Якова Сандакова обвиняют в получении взяток от компании-поставщика медицинского оборудования и легализации средств, полученных преступным путём. Якобы в 2021 году он создал условия для победы данной компании в торгах по закупке дорогостоящего оборудования, которое в итоге было поставлено по завышенной на 18 миллионов рублей стоимости. За это Сандаков получил сначала миллион, потом ещё семь миллионов, и купил на эти деньги квартиру в Москве.