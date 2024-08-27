В Кремле оценили необходимость чистить переписки после задержания Дурова

Слушайте, чистить переписки — это полная глупость. Это первое. Второе — государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram — тоже. И поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем.