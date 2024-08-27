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Закон о запрете УПЦ и дело Дурова. Темы брифинга Пескова

Закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, дело сооснователя Telegram Павла Дурова и возможность признания киевского режима террористическим стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет 27 августа встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Остальные совещания у президента пройдут в закрытом режиме.

Российский лидер утром провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

О возможности признания киевского режима террористическим

Что касается возможности признания киевского режима террористическим, то для России главное — «достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи»: «И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены».

О законе о запрете УПЦ

Закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата является «неприкрытым нападением» на христианство и свободу вероисповедания: «Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность».

Россия относится к этому закону как к «совершенно недопустимой практике».

О деле Дурова

Дело Дурова можно рассматривать как политическое, если Франция не представит серьезных доказательств его вины: «То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон».

Россия готова оказывать содействие бизнесмену, но ситуация осложняется наличием у него французского гражданства: «Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты».

Кремль назвал полной глупостью идею чистить переписки в Telegram на фоне ареста его сооснователя.

Госслужащие не должны использовать никакие мессенджеры в служебных целях, так как «ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram тоже».

О снижении инфляции

Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляции: «Инфляция выше целевых показателей. Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления».

Песков Дмитрий
религии
инфляция