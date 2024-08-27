Закон о запрете УПЦ и дело Дурова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет 27 августа встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Остальные совещания у президента пройдут в закрытом режиме.
Российский лидер утром провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
О возможности признания киевского режима террористическим
Что касается возможности признания киевского режима террористическим, то для России главное — «достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи»: «И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены».
О законе о запрете УПЦ
Закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата является «неприкрытым нападением» на христианство и свободу вероисповедания: «Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность».
Россия относится к этому закону как к «совершенно недопустимой практике».
О деле Дурова
Дело Дурова можно рассматривать как политическое, если Франция не представит серьезных доказательств его вины: «То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон».
Россия готова оказывать содействие бизнесмену, но ситуация осложняется наличием у него французского гражданства: «Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты».
Кремль назвал полной глупостью идею чистить переписки в Telegram на фоне ареста его сооснователя.
Госслужащие не должны использовать никакие мессенджеры в служебных целях, так как «ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram тоже».
О снижении инфляции
Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляции: «Инфляция выше целевых показателей. Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления».