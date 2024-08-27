В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Моди

Ранее во вторник Моди также сообщал о разговоре с Путиным. По словам индийского премьера, он рассказал о выводах после визита на Украину и выразил твердую приверженность Индии идее мирного урегулирования конфликта. Также в этот день состоялись переговоры Моди и с президентом США Джо Байденом. По их итогам лидеры обеих стран заявили, что выступают за мирное урегулирование на Украине.