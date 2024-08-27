В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Моди

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.
Путин, в свою очередь, дал принципиальную оценку деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, а также изложил ключевые российские подходы на тему путей разрешения конфликта, указали в Кремле.
Помимо этого, на переговорах обсуждалась практическая реализация торгово-экономических договоренностей, которые были достигнуты по итогам июльского визита Моди в Россию.
Стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия РФ и Индии в БРИКС и договорились продолжать двусторонние контакты на различных уровнях. Также Моди подтвердил готовность принять в октябре участие в саммите объединения в Казани.
Ранее во вторник Моди также сообщал о разговоре с Путиным. По словам индийского премьера, он рассказал о выводах после визита на Украину и выразил твердую приверженность Индии идее мирного урегулирования конфликта. Также в этот день состоялись переговоры Моди и с президентом США Джо Байденом. По их итогам лидеры обеих стран заявили, что выступают за мирное урегулирование на Украине.
До этого, 23 августа, Моди посетил Киев с однодневным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Главной темой встречи был конфликт в стране. Моди призвал стороны вместе найти путь урегулирования и выразил мнение, что этого можно достичь исключительно через диалог и дипломатию.
Визит Моди в Киев стал первым после начала спецоперации по защите Донбасса. 19 августа издание Hindustan Times сообщило, что Индия не будет прямым посредником между Россией и Украиной, но может передавать сообщения между двумя странами.
В начале июля глава правительства Индии посещал с официальным визитом Москву. В день прибытия Моди провел неформальную встречу с Путиным. Премьер сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Кроме того, он выразил уверенность, что к этому можно прийти только через диалог.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.