Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров

«Американцы однозначно ассоциируют <…> разговоры про третью мировую войну как нечто, что может — не дай Бог, если это реализуется, — может затронуть исключительно Европу. <…> И в этой ситуации <…> очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — сказал глава МИД.