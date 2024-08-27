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Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена.

Источник: РИА "Новости"

«Американцы однозначно ассоциируют <…> разговоры про третью мировую войну как нечто, что может — не дай Бог, если это реализуется, — может затронуть исключительно Европу. <…> И в этой ситуации <…> очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — сказал глава МИД.

О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.

После этого заявления российского лидера представитель Совета национальной безопасности США сообщил РИА Новости, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.

По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты также готовы обсуждать не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только после отказа Вашингтона от враждебного курса в отношении Москвы. Он также указывал, что сейчас российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, это показал опыт проведения специальной военной операции.

Лавров Сергей