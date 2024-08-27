Свердловский депутат предложил сделать проезд в транспорте только по безналу

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, возможной причиной ДТП стало то, что водитель одной рукой рулил, а второй принимал оплату за проезд. По его словам, совмещение обязанностей шофера и кондуктора — не редкость. Депутат признал, что «проблема серьезная». В качестве ее решения он предлагает два варианта.