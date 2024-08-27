Свердловский депутат предложил сделать проезд в транспорте только по безналу

Автобус марки «ПАЗ» ехал по маршруту № 89 «УрФУ — Окраинная». По предварительным данным, его водитель отвлекся от управления, потерял контроль и влетел в дерево. Пострадали пять пассажиров.
Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, возможной причиной ДТП стало то, что водитель одной рукой рулил, а второй принимал оплату за проезд. По его словам, совмещение обязанностей шофера и кондуктора — не редкость. Депутат признал, что «проблема серьезная». В качестве ее решения он предлагает два варианта.
Первый — вернуть в каждый автобус кондукторов.
«Но это дополнительная финансовая нагрузка на предприятие. Тупиковый путь», — размышляет Максим Иванов.
Второй — в принципе запретить оплату проезда в общественном транспорте за наличные, как, например, в Московской области. А в салоне оставить только валидаторы.
«Второй вариант, разумеется, звучит резко и непривычно, но, считаю, что именно за ним будущее. Уже сегодня у подавляющего большинства пассажиров ОТ в Екатеринбурге или банковские карты, или “Е-карты”. Много ли человек платит наличкой?», — задается вопросом депутат.
По его мнению, если у пассажира совсем нет никаких карт, а есть только нал, то можно сделать автоматы по продаже разовых билетов как в метро Екатеринбурга.
«Но то, что надо запрещать совмещение должностей водителя и кондуктора — это факт. Хватит рисковать жизнями пассажиров», — заключил Иванов.
Будет ли он предлагать соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, свердловский депутат не уточнил.