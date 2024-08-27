Мэр Омска рассказал о судьбе трамвая № 9

«Планируем возобновить движение трамвая № 9. Для этого бригады “Электрического транспорта” продолжают работать на кольце в районе 3-го Разъезда.
Здесь укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления. Сегодня на участке меняют стрелочный перевод на новый. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона", — отметил глава города.
Сергей Шелест рассказал, что на проблемном участке уже заменили 25 метров трамвайного пути, причем все работы предприятие выполняет за свой счет.
Напомним, что трамвай № 9 перестал курсировать по маршруту от улицы Котельникова до 3-го Разъезда в мае 2024 года из-за подтопления путей.