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Мэр Омска рассказал о судьбе трамвая № 9

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал во вторник, 27 августа 2024 года, о дальнейшей судьбе трамвая № 9.

«Планируем возобновить движение трамвая № 9. Для этого бригады “Электрического транспорта” продолжают работать на кольце в районе 3-го Разъезда.

Здесь укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления. Сегодня на участке меняют стрелочный перевод на новый. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона", — отметил глава города.

Сергей Шелест рассказал, что на проблемном участке уже заменили 25 метров трамвайного пути, причем все работы предприятие выполняет за свой счет.

Напомним, что трамвай № 9 перестал курсировать по маршруту от улицы Котельникова до 3-го Разъезда в мае 2024 года из-за подтопления путей.