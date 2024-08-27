Губернатор Курской области поблагодарил Челябинскую область за помощь

На помощь Курской области пришли многие, в том числе и губернатор Алексей Текслер. 13 августа — день первой отправки необходимых курянам вещей из Челябинской области. В конвое перевозили продукты питания, одежду для детей и взрослых, подгузники, мыло, зубные щётки и многое другое. В Челябинской области по инициативе главы региона организованы пункты временного размещения эвакуированных из Курской области людей.