Губернатор Курской области поблагодарил Челябинскую область за помощь

Это связано с поддержкой, которую наш регион оказал курянам в последнее время.
Напомним, что 9 августа этого года в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба в связи с вторжением на территорию региона боевиков ВСУ. За последний месяц было разрушено множество строений. Эвакуированным из селений людям потребовались средства первой необходимости, еда, медикаменты.
На помощь Курской области пришли многие, в том числе и губернатор Алексей Текслер. 13 августа — день первой отправки необходимых курянам вещей из Челябинской области. В конвое перевозили продукты питания, одежду для детей и взрослых, подгузники, мыло, зубные щётки и многое другое. В Челябинской области по инициативе главы региона организованы пункты временного размещения эвакуированных из Курской области людей.