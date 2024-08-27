Лавров: власти Франции задержали Дурова по чьему-то совету

«Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram — действительно надежная и популярная сеть», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.