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Лавров: власти Франции задержали Дурова по чьему-то совету

Российская сторона требует консульского доступа к задержанному.

Источник: AP 2023

Французские власти задержали сооснователя Telegram Павла Дурова по чьему-то совету, стремясь получить доступ к кодам шифрования, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что это доказывает высокую степень защиты мессенджера.

«Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram — действительно надежная и популярная сеть», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

Министр добавил, что Париж рассматривает ноту российской стороны с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному Павлу Дурову.

Нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ (цитата по «ТАСС»)

По словам Лаврова, ОАЭ занимаются тем же вопросом. «У них тоже есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову», — пояснил глава МИД России.

Нина Лютикова

Лавров Сергей