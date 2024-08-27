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Радий Хабиров передал медучреждениям Башкирии 135 новых автомобилей

Сегодня, 27 августа, на площадке перед «Уфа-Ареной» прошла церемония передачи ключей от новых авто «Лада Гранта» для медучреждений Башкирии.

Участие в ней принял Радий Хабиров.

— Сегодня в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы передаём нашим медучреждениям новые автомобили. Эти автомобили будут служить нашим людям, помогая сделать медицину максимально доступной, — сказал Радий Хабиров. — Чтобы те наши жители, кому тяжело самостоятельно добираться до поликлиники или больницы, могли туда доехать, чтобы терапевты и педиатры могли приезжать к своим пациентам домой.

При этом до конца года медучреждения получат еще 70 автомобилей. Машины предназначены для поездок маломобильных пациентов из сельской местности, поселков и малых городов.

Партию из 135 машин приобрели в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». На эти цели направили 162,5 млн рублей, из которых 134 млн направил федеральный бюджет.

медицина