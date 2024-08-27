Радий Хабиров передал медучреждениям Башкирии 135 новых автомобилей

— Сегодня в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы передаём нашим медучреждениям новые автомобили. Эти автомобили будут служить нашим людям, помогая сделать медицину максимально доступной, — сказал Радий Хабиров. — Чтобы те наши жители, кому тяжело самостоятельно добираться до поликлиники или больницы, могли туда доехать, чтобы терапевты и педиатры могли приезжать к своим пациентам домой.