Радий Хабиров передал медучреждениям Башкирии 135 новых автомобилей

Участие в ней принял Радий Хабиров.
— Сегодня в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы передаём нашим медучреждениям новые автомобили. Эти автомобили будут служить нашим людям, помогая сделать медицину максимально доступной, — сказал Радий Хабиров. — Чтобы те наши жители, кому тяжело самостоятельно добираться до поликлиники или больницы, могли туда доехать, чтобы терапевты и педиатры могли приезжать к своим пациентам домой.
При этом до конца года медучреждения получат еще 70 автомобилей. Машины предназначены для поездок маломобильных пациентов из сельской местности, поселков и малых городов.
Партию из 135 машин приобрели в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». На эти цели направили 162,5 млн рублей, из которых 134 млн направил федеральный бюджет.