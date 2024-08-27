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Назначен новый главный омский дорожник

Во вторник, 27 августа 2024 года, мэр Сергей Шелест в личном телеграм-канале сообщил о назначении руководителя БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ), то есть фактически главного городского дорожника.

Во главе учреждения поставлен Антон Глебов.

«Антон Александрович — профессиональный дорожник. Начинал с самых низов. Его хорошо знают в профессиональной среде», — охарактеризовал управленца градоначальник.

Он напомнил, что фактически Антон Глебов руководит УДХБ с февраля 2024 года, поэтому уже получил шанс проявить себя. Решение утвердить его на постоянной основе, видимо, является оценкой того, как он справился с возложенными после отставки Галины Зурнаджан обязанностями.

Сергей Шелест также озвучил первоочередные задачи, поставленные перед Глебовым как «полноправным» главой УДХБ: успешное завершение планового ремонта дорог и тротуаров, а также подготовка последовательно к осеннему месячнику чистоты и грядущей зиме.

Стоит отметить, что фактически в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов трудится около 7 лет. Ранее он занимал должности главного инжденера бюджетного учреждения и заместителя его руководителя.