Назначен новый главный омский дорожник

Во главе учреждения поставлен Антон Глебов.
«Антон Александрович — профессиональный дорожник. Начинал с самых низов. Его хорошо знают в профессиональной среде», — охарактеризовал управленца градоначальник.
Он напомнил, что фактически Антон Глебов руководит УДХБ с февраля 2024 года, поэтому уже получил шанс проявить себя. Решение утвердить его на постоянной основе, видимо, является оценкой того, как он справился с возложенными после отставки Галины Зурнаджан обязанностями.
Сергей Шелест также озвучил первоочередные задачи, поставленные перед Глебовым как «полноправным» главой УДХБ: успешное завершение планового ремонта дорог и тротуаров, а также подготовка последовательно к осеннему месячнику чистоты и грядущей зиме.
Стоит отметить, что фактически в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов трудится около 7 лет. Ранее он занимал должности главного инжденера бюджетного учреждения и заместителя его руководителя.