Назначен новый главный омский дорожник

Он напомнил, что фактически Антон Глебов руководит УДХБ с февраля 2024 года, поэтому уже получил шанс проявить себя. Решение утвердить его на постоянной основе, видимо, является оценкой того, как он справился с возложенными после отставки Галины Зурнаджан обязанностями.