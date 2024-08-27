Скандал с ремонтом самарского «дома Шостаковича» дошел до Вячеслава Федорищева

Поводом для вмешательства в ситуацию врио губернатора Самарской области стало обращение к нему на личном приеме жительницы дома Галины Шаховой. Она сообщила о том, что капитальный ремонт здания до сих пор не завершен. При этом к качеству работ в здании возникло много нареканий.