Скандал с ремонтом самарского «дома Шостаковича» дошел до Вячеслава Федорищева

Глава региона поручил врио гендиректора регионального фонда капремонта Георгию Выводцеву «принять меры и обязать подрядчика устранить все недочеты до конца августа». Об этом Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале.
Поводом для вмешательства в ситуацию врио губернатора Самарской области стало обращение к нему на личном приеме жительницы дома Галины Шаховой. Она сообщила о том, что капитальный ремонт здания до сих пор не завершен. При этом к качеству работ в здании возникло много нареканий.
Здание на ул. Фрунзе в Самаре было построено в 1931 году. В период эвакуации во время Великой Отечественной войны в нем жил и работал композитор Дмитрий Шостакович (1906−1975). В этот период он завершил создание Ленинградской симфонии.
Работы по капитальному ремонту дома продолжаются более десяти лет. Они должны были быть завершены в 2015 году.
В октябре 2023 года жильцы дома пожаловались на ситуацию региональному омбудсмену Ольге Гальцовой во время личного приема. На встрече присутствовали чиновники. Они заверили, что «работы будут завершены в ближайшее время с учетом замечаний жильцов».