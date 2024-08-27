Военный эксперт объяснил, может ли Киев устроить провокацию с «грязной бомбой»

В октябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина может готовить провокацию с применением «грязной бомбы». Тогда РИА «Новости» сообщило, что целью такой провокации было бы обвинение России в использовании оружия массового уничтожения, что могло бы вызвать мощную антироссийскую кампанию в мире, направленную на подрыв доверия к Москве. В Вашингтоне опасались, что осенью 2022 года Москва намеренно распространяла информацию о планах Украины применить «грязную бомбу», чтобы использовать эти обвинения для оправдания собственного ядерного удара.