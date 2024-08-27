Военный эксперт объяснил, может ли Киев устроить провокацию с «грязной бомбой»

По утверждению эксперта, он неоднократно слышал, что на территорию Украины завозят отработанное ядерное топливо для изготовления «грязной бомбы» и проведения провокаций под ложным флагом. Однако пока, по его словам, Киев «не решился применить “грязную бомбу”».
«Я думаю, что не решится, поскольку это уже анонсировано. Собственно говоря, подобные заявления и делаются именно для того, чтобы предотвратить такие провокации», — отметил Козюлин.
Эксперт также подчеркнул, что украинская сторона пытается организовать провокацию с применением химического оружия или «грязной бомбы», чтобы изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Положение Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения Козюлин назвал «трагическим».
«Все ожидают падения последних регионов Донбасса, которые еще находятся под украинскими властями, поэтому Киеву необходим сценарий, который перевернет шахматную доску. Если нет военных успехов, то можно придумать какую-то провокацию», — подчеркнул он.
В октябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина может готовить провокацию с применением «грязной бомбы». Тогда РИА «Новости» сообщило, что целью такой провокации было бы обвинение России в использовании оружия массового уничтожения, что могло бы вызвать мощную антироссийскую кампанию в мире, направленную на подрыв доверия к Москве. В Вашингтоне опасались, что осенью 2022 года Москва намеренно распространяла информацию о планах Украины применить «грязную бомбу», чтобы использовать эти обвинения для оправдания собственного ядерного удара.
В июне 2024 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российское военное ведомство располагает оперативной информацией о ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и химических отходов, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». «Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию. При этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — сообщил Кириллов.
«Грязная бомба» — это простой тип радиологического оружия, возникший в середине XX века. В ней могут использоваться радиоактивные материалы, такие как йод-131, цезий-137 и стронций-89, для создания долгосрочного заражения территории. Ее производство проще по сравнению с ядерным оружием, при этом она уступает ему по быстродействию и разрушительности.
Нина Лютикова