Председатель МГИК Кириллова: Для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

Она уточнила, что на данный момент около 5 тыс. москвичей подали заявление о своем желании голосовать на бумаге. «Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день эта цифра составляет 5 тыс. 73 избирателя, из которых 572 подали (заявление — прим. Агентства “Москва”) через ТИК, остальные подали через портал», — добавила Кириллова.