Олбани
+21°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель МГИК Кириллова: Для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

У москвичей осталась неделя для подачи заявки на голосование бумажным бюллетенем на выборах в сентябре. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Источник: Агентство «Москва»

«Голосование бумажным бюллетенем носит заявительный характер. Я напомню сроки: на площадке mos.ru можно подать заявление с 22 июля по 2 сентября, в ТИК — с 5 августа по 2 сентября. Ключевая дата — это 2 сентября», — сказала Кириллова.

Она уточнила, что на данный момент около 5 тыс. москвичей подали заявление о своем желании голосовать на бумаге. «Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день эта цифра составляет 5 тыс. 73 избирателя, из которых 572 подали (заявление — прим. Агентства “Москва”) через ТИК, остальные подали через портал», — добавила Кириллова.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября.