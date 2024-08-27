Председатель МГИК Кириллова: Для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

«Голосование бумажным бюллетенем носит заявительный характер. Я напомню сроки: на площадке mos.ru можно подать заявление с 22 июля по 2 сентября, в ТИК — с 5 августа по 2 сентября. Ключевая дата — это 2 сентября», — сказала Кириллова.
Она уточнила, что на данный момент около 5 тыс. москвичей подали заявление о своем желании голосовать на бумаге. «Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день эта цифра составляет 5 тыс. 73 избирателя, из которых 572 подали (заявление — прим. Агентства “Москва”) через ТИК, остальные подали через портал», — добавила Кириллова.
Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября.