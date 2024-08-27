Nikkei Asia: Южная Корея и КНДР укрепляют собственную безопасность в преддверии выборов в США

Южная Корея возобновила совместные учения c США в 2022 году, когда президентом был избран Юн Сок Ёль. С 30 июля по 1 августа 2024 года союзники провели командно-штабные учения, моделируя ядерный сценарий с участием Северной Кореи. Они изучили возможности укрепления «расширенного сдерживания» с использованием ядерного потенциала США и обычных вооружений Южной Кореи. В этом году программа включала 48 полевых учений, тогда как в 2023 году их было чуть более 30, передает Nikkei Asia.