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Nikkei Asia: Южная Корея и КНДР укрепляют собственную безопасность в преддверии выборов в США

Страны Корейского полуострова предпринимают шаги по укреплению безопасности независимо от того, кто победит на ноябрьских президентских выборах в США, пишет Nikkei Asia.

Источник: AP 2023

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Южная Корея возобновила совместные учения c США в 2022 году, когда президентом был избран Юн Сок Ёль. С 30 июля по 1 августа 2024 года союзники провели командно-штабные учения, моделируя ядерный сценарий с участием Северной Кореи. Они изучили возможности укрепления «расширенного сдерживания» с использованием ядерного потенциала США и обычных вооружений Южной Кореи. В этом году программа включала 48 полевых учений, тогда как в 2023 году их было чуть более 30, передает Nikkei Asia.

Юн, став президентом, поставил целью расширить военное присутствие США на Корейском полуострове. Для укрепления позиций Североатлантического альянса он сотрудничал с президентом США Джо Байденом, и такой подход, по всей видимости, сохранится, если американским лидером будет избрана Камала Харрис.

Также активизировались переговоры о разделении расходов на военное присутствие США в Южной Корее. Стороны, согласно изданию, должны достичь соглашения к концу 2025 года.

На переговорах в 2019 году Дональд Трамп, который был тогда президентом США, настаивал на том, чтобы Южная Корея увеличила свои расходы в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Трамп по-прежнему считает, что Южная Корея не выполняет свои обязательства, поэтому Сеул, вероятно, попытается согласовать с США основные принципы договора до того, как Байден покинет свой пост в январе 2025 года.

Одновременно Южная Корея дает понять, что открыта для диалога со своим северным соседом. В августе Юн предложил создать платформу для диалога на рабочем уровне с Пхеньяном. В выступлении он неоднократно упоминал «объединенную Республику Корея» (официальное название Южной Кореи), чтобы обозначить свое видение интеграции Северной Кореи в нее. Эти заявления посчитали потенциальным сигналом о том, что Сеул должен участвовать в любом диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном при новом президенте США.

КНДР тоже анализирует свои варианты, пишет Nikkei Asia.

Институт американских исследований Министерства иностранных дел Северной Кореи назвал учения Южной Кореи и США «самыми наступательными и провокационными военными учениями по подготовке к агрессии в мире», сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно ЦТАК, укрепление обороноспособности Северной Кореи является «настоятельной необходимостью».

В прошлом году КНДР активизировала военное сотрудничество с Россией. В июне страны подписали соглашение, согласно которому обязались защищать друг друга в случае нападения. Если президентом США будет избрана Харрис, Пхеньян, скорее всего, продолжит устанавливать более тесные связи с Москвой и другими противниками США. Северокорейский лидер Ким Чен Ын 4 августа этого года заявил, что его страна имеет право обладать мощными вооруженными силами, «независимо от того, ведет ли она переговоры или находится в состоянии конфронтации», пишет Nikkei Asia.

После того как Республиканская партия остановилась на кандидатуре Трампа на пост следующего президента США, ЦТАК сообщило, что именно от США зависит, прекратится ли обратный отсчет до конфронтации с Северной Кореей.

Трамп говорил о своих отношениях с Кимом, и Пхеньян, возможно, считает, что победа Трампа на выборах обеспечит возможность для дальнейшего диалога с Вашингтоном.

Перспективы взаимодействия с США могут способствовать дальнейшему развитию партнерства КНДР с Россией и Китаем, что укрепит ее позиции на переговорах. Пхеньян, возможно, будет настаивать на приостановке военных учений Южной Кореи и США и гарантировании прав Северной Кореи на самооборону, в том числе за счет обладания ядерным оружием.

Помимо выборов в США, Сеул и Пхеньян пристально следят, кто станет преемником уходящего в отставку премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Либерально-демократическая партия Японии проведет выборы в сентябре.

Марина Светлова