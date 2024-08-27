Nikkei Asia: Южная Корея и КНДР укрепляют собственную безопасность в преддверии выборов в США

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Южная Корея возобновила совместные учения c США в 2022 году, когда президентом был избран Юн Сок Ёль. С 30 июля по 1 августа 2024 года союзники провели командно-штабные учения, моделируя ядерный сценарий с участием Северной Кореи. Они изучили возможности укрепления «расширенного сдерживания» с использованием ядерного потенциала США и обычных вооружений Южной Кореи. В этом году программа включала 48 полевых учений, тогда как в 2023 году их было чуть более 30, передает Nikkei Asia.
Также активизировались переговоры о разделении расходов на военное присутствие США в Южной Корее. Стороны, согласно изданию, должны достичь соглашения к концу 2025 года.
На переговорах в 2019 году Дональд Трамп, который был тогда президентом США, настаивал на том, чтобы Южная Корея увеличила свои расходы в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Одновременно Южная Корея дает понять, что открыта для диалога со своим северным соседом. В августе Юн предложил создать платформу для диалога на рабочем уровне с Пхеньяном. В выступлении он неоднократно упоминал «объединенную Республику Корея» (официальное название Южной Кореи), чтобы обозначить свое видение интеграции Северной Кореи в нее. Эти заявления посчитали потенциальным сигналом о том, что Сеул должен участвовать в любом диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном при новом президенте США.
КНДР тоже анализирует свои варианты, пишет Nikkei Asia.
Согласно ЦТАК, укрепление обороноспособности Северной Кореи является «настоятельной необходимостью».
В прошлом году КНДР активизировала военное сотрудничество с Россией. В июне страны подписали соглашение, согласно которому обязались защищать друг друга в случае нападения. Если президентом США будет избрана Харрис, Пхеньян, скорее всего, продолжит устанавливать более тесные связи с Москвой и другими противниками США. Северокорейский лидер Ким Чен Ын 4 августа этого года заявил, что его страна имеет право обладать мощными вооруженными силами, «независимо от того, ведет ли она переговоры или находится в состоянии конфронтации», пишет Nikkei Asia.
Трамп говорил о своих отношениях с Кимом, и Пхеньян, возможно, считает, что победа Трампа на выборах обеспечит возможность для дальнейшего диалога с Вашингтоном.
Перспективы взаимодействия с США могут способствовать дальнейшему развитию партнерства КНДР с Россией и Китаем, что укрепит ее позиции на переговорах. Пхеньян, возможно, будет настаивать на приостановке военных учений Южной Кореи и США и гарантировании прав Северной Кореи на самооборону, в том числе за счет обладания ядерным оружием.
Помимо выборов в США, Сеул и Пхеньян пристально следят, кто станет преемником уходящего в отставку премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Либерально-демократическая партия Японии проведет выборы в сентябре.
Марина Светлова