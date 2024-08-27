Роберт Кеннеди-младший на своей первой пресс-конференции после выхода из президентской гонки ясно дал понять: Демократическую партию его заставили покинуть три проблемы — «свобода слова, война на Украине и война против наших детей», пишет American Thinker.

Источник: AP 2023

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Демократическая партия, которую помогли построить два деда Роберта Кеннеди-младшего, превратилась, по его словам, в «партию войны, цензуры, коррупции, “большой фармы”, “больших технологий” и больших денег». История в итоге возложит ответственность за конфликт на Украине на Обаму и Байдена, считает он. Этот конфликт был инициирован переворотом, организованным США в 2014 году, отмечен намеренным срывом мирных переговоров в 2022 году и стоил жизни 600 000 солдат, добавил Кеннеди-младший.

Украина — жертва этой войны, она — жертва Запада. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший американский юрист, бывший независимый кандидат в президенты США

После того как Кеннеди-младший примкнул к предвыборной команде Трампа, возникает вопрос: принесет ли это пользу бывшему президенту?

За последние дни, пишет American Thinker, в американском политическом ландшафте произошли изменения: шансы Камалы Харрис на победу изменились. Polymarket, децентрализованная платформа прогнозов, 10 августа предсказала, что на президентских выборах в ноябре Харрис получит 52% голосов, Трамп — 45%. К 21 августа Трамп вернул себе лидерство: 52% голосов у него против 47% голосов у Харрис.

Судя по приведенным выше цифрам, можно предположить, что в игру вступают два фактора, пишет издание.

Во-первых, звезда Харрис начала затухать, по мере того, как Америка и американцы узнают, кем она является на самом деле и что будет для них лично означать ее избрание на пост президента. Во-вторых, с приходом Кеннеди-младшего шансы Трампа возрастают.

Однако реальная проблема заключается в том, сможет ли Трамп эффективно использовать такой актив, как Кеннеди-младший — привлечь и его сторонников, и пока не определившихся избирателей.

Приближаются общенациональные телевизионные дебаты, и Трампу и его команде (включая Кеннеди-младшего) нужен публичный образ, который заинтересует столь необходимых избирателей. Трампу, по мнению издания, следует понимать, что Харрис, вопреки его риторике, не «тупая». Напротив, она уже продемонстрировала гибкость при использовании СМИ для создания своего национального образа. СМИ продолжают лебезить перед Харрис, пока та отказывается давать интервью или выступать на пресс-конференциях.

Ее кураторы, согласно American Thinker, отлично знают, насколько важным может быть восприятие кандидата — эстетически и психологически. Например, это легко прослеживается в изменившемся внешнем облике Харрис — в сторону более «президентской» внешности.

Еще одним показательным примером стал журнал Time. Он поместил на обложке последнего номера драматический портрет Харрис с увлекательной подписью «Ее момент» (Her moment).

В статье Time уделил мало внимания содержанию выступления Харрис, зато излил фонтан чернил, описывая «карнавальную» атмосферу, которая сопровождала ее политическое выдвижение.

Более того, интервьюером была предпринята почти смехотворная попытка поставить выступление Харрис в Чикаго на один уровень с прошлогодними блокбастерами для женщин — фильмом «Барби», рекордным награждением Бейонсе на премии «Грэмми» и признанием Тейлор Свифт человеком года. Лицемерие левых не знает границ, считает American Thinker.

Кроме того, Харрис получила политическую поддержку от сенатора Кори Букера. Он, ссылаясь на персонажей «Звездных войн», сказал о Харрис: «Она прошла путь от падавана до мастера-джедая».

В апреле тот же Time для статьи взял интервью у Трампа, но она не была похожа на статью о Харрис. Трампа практически допрашивали о судебном преследовании, о «восстании» 6 января, о его шутке «диктатор на один день».

Допрос завершился вопросами о возможности насилия со стороны правых, если Трамп проиграет выборы. Очевидно, что целью интервью была попытка спровоцировать экс-президента, полагает American Thinker.

Американцы будут слышать и видеть только то, что им показывают через призму СМИ. Трамп должен демонстрировать образ стабильности и уверенности, а не высокомерия, пишет издание. Иными словами, он должен оставаться спокойным и отзывчивым, а не возбужденным и реактивным. При таком подходе он может победить.

Многие хотят голосовать за него из-за практичного американского здравого смысла, которого Трамп придерживается. И американская общественность, включая республиканских и независимых избирателей, это уже продемонстрировала в 2016 и 2020 году.

Остается надеяться, что Трамп и его советники, включая Кеннеди-младшего и его команду, достаточно сообразительны, чтобы понять это, пишет American Thinker. Ведь восемь лет — очень долгий срок, чтобы терпеть ущерб, нанесенный Америке и американцам современной либеральной чепухой от людей, которых даже близко нельзя подпускать к Пенсильвания-авеню.