Лукашенко прокомментировал задержание Дурова во Франции

«И Путин рассказывает: “А я ему говорю: Эмманюэль, ты посмотри, что во Франции творится”. Вы же, говорит, без разбору бьете всех там — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: “Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура”» — утверждает Лукашенко.