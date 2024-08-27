Лукашенко прокомментировал задержание Дурова во Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова французскими властями.
Лукашенко отметил, что если человек виновен, он должен за это отвечать. Он задался вопросом, почему к Белоруссии предъявляются претензии, когда она придерживается тех же методов защиты, что и Франция.
Белорусский президент также вспомнил разговор Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном. В этом разговоре, по словам Лукашенко, Макрон поднимал вопрос о политзаключенных в Белоруссии, когда во Франции шли протесты «желтых жилетов».
«И Путин рассказывает: “А я ему говорю: Эмманюэль, ты посмотри, что во Франции творится”. Вы же, говорит, без разбору бьете всех там — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: “Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура”» — утверждает Лукашенко.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Телеканал TF1 сообщил, что отказ Дурова от сотрудничества с правоохранительными органами сделал его подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых через созданный им мессенджер.
По информации парижской прокуратуры, Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц, подозреваемых в различных преступлениях, включая отказ передать информацию властям, соучастие в сбыте наркотиков, хранении детской порнографии и мошенничестве.
39-летний Дуров обладает несколькими гражданствами: России, ОАЭ, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 августа, что Москва направила ноту с требованием о доступе к россиянину, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного.
Срок задержания Дурова был продлен до 28 августа. По истечении этого срока предпринимателя либо отпустят, либо выдвинут ему обвинения и заключат под стражу, сообщает France-Presse (AFP). В Кремле отметили 27 августа, что дело Дурова может быть признано политическим, если обвинения не будут подкреплены серьезной доказательной базой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг политическую подоплеку дела.
Нина Лютикова