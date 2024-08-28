На Украине планируют внедрить принцип «воюй или работай»

В то же время для украинских властей все острее встает проблема наполняемости бюджета, который второй год подряд составляется с рекордным дефицитом. Выделение новых пакетов международной помощи в последнее время происходит после длительных дискуссий, а западные партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости ускорить поиск источников для самофинансирования. В связи с этим в стране рассматривают различные варианты повышения некоторых налогов и акцизов на топливо и табак, а также обсуждают инициативы так называемого «экономического бронирования», которое позволило бы работодателям за дополнительные взносы получать бронь для части своих сотрудников.