На Украине планируют внедрить принцип «воюй или работай»

«Вводим принцип “воюй или работай”, предполагающий вывод рынка труда из тени. не может быть стоящих в стороне людей. Они должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечить воюющих», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.
Он пояснил, что готовящиеся меры должны привести к увеличению числа рабочих мест в «белом секторе» экономики, росту зарплат и, соответственно, увеличению налоговых поступлений в бюджет. По словам Шмыгаля, с февраля 2022 года Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. «Сегодня, чтобы поддержать наших военных, мы должны иметь не менее 10 млн рабочих мест, а мы понимаем, что официально мы видим менее 8 млн рабочих мест», — сообщил он.
«Сейчас у Украины критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу обороноспособность. Это сотни миллиардов гривен. В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд гривен (около $12 млрд по курсу Нацбанка Украины — прим. ТАСС) в этом году», — добавил Шмыгаль. Кроме того, премьер сообщил, что правительство также рассматривает в качестве источников для пополнения бюджета наращивание внутренних займов, увеличение налога на прибыль банков и расширение базы для военного сбора.
О нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. Мужчины трудоспособного возраста стремятся любыми путями покинуть страну, опасаясь мобилизации. 18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий ее правила. Согласно мнению некоторых украинских экспертов, это нанесет значительный вред экономике, так как приведет к новому оттоку квалифицированных кадров, а те, кто не смогут выехать из страны, перейдут в теневой сектор, стараясь не попадать в поле зрения властей. По данным украинских источников, сейчас за рубежом находится до 11 млн граждан. При этом, по результатам соцопросов, многие из уехавших специалистов находят работу за границей и не планируют возвращаться.
В то же время для украинских властей все острее встает проблема наполняемости бюджета, который второй год подряд составляется с рекордным дефицитом. Выделение новых пакетов международной помощи в последнее время происходит после длительных дискуссий, а западные партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости ускорить поиск источников для самофинансирования. В связи с этим в стране рассматривают различные варианты повышения некоторых налогов и акцизов на топливо и табак, а также обсуждают инициативы так называемого «экономического бронирования», которое позволило бы работодателям за дополнительные взносы получать бронь для части своих сотрудников.