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Politico: Украина представит администрации Байдена список потенциальных целей в России

Украинские чиновники готовятся представить американской стороне список целей на территории России, которые Украина сможет поразить с помощью оружия дальнего радиуса действия, если Вашингтон снимет ограничения на его применение.

Источник: Reuters

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Украина использует этот список как последнюю отчаянную попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия для ударов на территории России.

Хотя Киев ранее предоставил Вашингтону данные о некоторых потенциальных целях в России, новый список, предположительно, будет более конкретным, пишет Politico.

На этой неделе в США с визитом прибудут министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Андрей Ермак, которые, по словам трех осведомленных источников, и представят новый список.

США уже несколько месяцев говорят, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в военном конфликте, поскольку Россия переместила свои самые важные цели, включая самолеты, дальше от границы и сделала их недоступными.

Тем не менее Украина определила несколько важных целей, которые сможет достичь с помощью предоставленных США ракет. Киев надеется, что этот список поможет ему убедить президента Джо Байдена изменить свое мнение.

С начала конфликта администрация Байдена заявляла, что снятие ограничений может спровоцировать Россию на еще более решительные действия в отношении Украины. В последнее время Вашингтон подчеркивает, что тактическое преимущество от таких ударов невелико, учитывая, что РФ выводит свои «активы» за пределы досягаемости.

Кроме того, советники Байдена считают, что у Киева недостаточно армейских тактических ракетных комплексов для нанесения ударов по важным целям в России, а у США запас ракет ATACMS, которые они могут отправить Украине, ограничен.

На брифинге с журналистами в понедельник пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений «никаких изменений» не произошло. «Это ни в коем случае не новое желание президента Зеленского. Как я уже говорил много раз, мы продолжим переговоры с Украиной, но собираемся сохранить их в тайне», — сказал он.

Некоторые украинские законодатели и чиновники в последнее время отмечают признаки того, что в администрации Байдена рассматривают возможность снятия ограничений.

Марина Светлова