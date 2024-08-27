Politico: Украина представит администрации Байдена список потенциальных целей в России

На брифинге с журналистами в понедельник пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений «никаких изменений» не произошло. «Это ни в коем случае не новое желание президента Зеленского. Как я уже говорил много раз, мы продолжим переговоры с Украиной, но собираемся сохранить их в тайне», — сказал он.