Politico: Украина представит администрации Байдена список потенциальных целей в России

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Хотя Киев ранее предоставил Вашингтону данные о некоторых потенциальных целях в России, новый список, предположительно, будет более конкретным, пишет Politico.
На этой неделе в США с визитом прибудут министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Андрей Ермак, которые, по словам трех осведомленных источников, и представят новый список.
США уже несколько месяцев говорят, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в военном конфликте, поскольку Россия переместила свои самые важные цели, включая самолеты, дальше от границы и сделала их недоступными.
Тем не менее Украина определила несколько важных целей, которые сможет достичь с помощью предоставленных США ракет. Киев надеется, что этот список поможет ему убедить президента Джо Байдена изменить свое мнение.
Кроме того, советники Байдена считают, что у Киева недостаточно армейских тактических ракетных комплексов для нанесения ударов по важным целям в России, а у США запас ракет ATACMS, которые они могут отправить Украине, ограничен.
На брифинге с журналистами в понедельник пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений «никаких изменений» не произошло. «Это ни в коем случае не новое желание президента Зеленского. Как я уже говорил много раз, мы продолжим переговоры с Украиной, но собираемся сохранить их в тайне», — сказал он.
Некоторые украинские законодатели и чиновники в последнее время отмечают признаки того, что в администрации Байдена рассматривают возможность снятия ограничений.
Марина Светлова