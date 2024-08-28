European Conservative: Чехия может начать гонения на РПЦ

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Комитет по безопасности Сената парламента Чехии призвал правительство страны поручить спецслужбам провести проверку Русской православной церкви (РПЦ) и выяснить, используются ли православные церкви для усиления российского влияния в стране. Комитет рекомендует отменить регистрацию православных церквей, если будут обнаружены какие-либо нарушения закона, пишет European Conservative.
РПЦ в Чехии связана с Московским патриархатом, который обвиняют в тесных связях с российскими властями. Чешское правительство уже наложило санкции на главу РПЦ, патриарха Московского Кирилла за его публичную поддержку специальной военной операции.
В августе чешские власти выслали из страны русского православного священнослужителя Николая Лищенко, обвинив его в создании структур для поддержки в ЕС российского влияния и интересов. После высылки Лищенко министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, член левой Чешской пиратской партии, заявил: «Я не считаю Русскую православную церковь Московского патриархата церковью, а ее представителей — священнослужителями. РПЦ является частью репрессивной машины Кремля, которая участвует в операциях по влиянию России. И именно так с ними следует обращаться не только в Чехии, но и по всей Европе».
Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата — самоуправляемая церковь в составе РПЦ. До 24 февраля 2022 года она была крупнейшей православной церковью Украины, а после начала конфликта заявила, что разорвала связи с Москвой и объявила «полную независимость», пишет издание.
Однако она не обращалась к РПЦ с официальным запросом о признании своей независимости и не добилась признания от других православных церквей. Многие считают, что УПЦ по-прежнему находится под российским влиянием и помогает распространять пророссийскую риторику в своих приходах. УПЦ отрицает это.
Теперь ей, скорее всего, грозит судебное разбирательство: будет выясняться, действительно ли УПЦ разорвала отношения с Москвой. Если будет установлено, что у нее остались связи с Россией, она может лишиться юридических привилегий, таких как право открывать банковские счета или владеть имуществом.
Для верующих политический запрет на определенную православную церковь может нарушить их религиозную жизнь, что приведет к утрате их общины и места поклонения. А это уже является явным нарушением религиозной свободы, делает вывод European Conservative.
Марина Светлова