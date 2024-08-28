European Conservative: Чехия может начать гонения на РПЦ

В августе чешские власти выслали из страны русского православного священнослужителя Николая Лищенко, обвинив его в создании структур для поддержки в ЕС российского влияния и интересов. После высылки Лищенко министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, член левой Чешской пиратской партии, заявил: «Я не считаю Русскую православную церковь Московского патриархата церковью, а ее представителей — священнослужителями. РПЦ является частью репрессивной машины Кремля, которая участвует в операциях по влиянию России. И именно так с ними следует обращаться не только в Чехии, но и по всей Европе».