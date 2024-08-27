Зеленский представит Байдену, Трампу и Харрис план победы Украины над Россией

«Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана: дадут нам то, что (предусмотрено новой инициативой. — “Газета.Ru”), или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет»,