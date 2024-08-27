Зеленский призвал вернуть уклонистов на Украину «без принуждения»

Так он прокомментировал данные о том, что обращался к лидерам других стран с просьбой вернуть на Украину мужчин призывного возраста. Bloomberg писал, что Зеленский во время двусторонних встреч просил союзников вернуть уклонистов, но те отказались возвращать беженцев до окончания боевых действий.