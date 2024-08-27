Медведев — о запасах оружия СССР: «Если бы его не было — то всё»

Россия после завершения активной части военной операции на Украине будет долго производить оружие в «очень значительных объемах», сравнимыми с теми, что были при СССР после 1945 года, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Ситуация с поставками оружия в армию не идеальна, но благополучна, сказал Медведев. По его мнению, если бы не было советского запаса — «то всё». Путин говорил о «трудовом прорыве» в ВПК и трехкратном росте поставок с 2022 года.