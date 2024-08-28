Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября

Дональд Трамп сообщал 3 августа на странице в соцсети Truth Social о планах провести дебаты с Камалой Харрис 4 сентября в эфире телеканала Fox News. 20 августа политик сообщил, что госпожа Харрис отказалась от дебатов на этой площадке, из-за чего дебаты оказались под угрозой срыва.