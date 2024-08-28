Олбани
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о согласовании даты дебатов с оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. Дебаты пройдут 10 сентября на площадке телеканала ABC в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Источник: Reuters

Господин Трамп добавил, что правила проведения дебатов будут идентичны прошедшим в июне дебатам с действующим президентом США Джо Байденом. Тогда кандидаты выступали стоя, им было запрещено приносить записи и шпаргалки, участники не получали вопросы заранее.

Дональд Трамп сообщал 3 августа на странице в соцсети Truth Social о планах провести дебаты с Камалой Харрис 4 сентября в эфире телеканала Fox News. 20 августа политик сообщил, что госпожа Харрис отказалась от дебатов на этой площадке, из-за чего дебаты оказались под угрозой срыва.

Трамп Дональд