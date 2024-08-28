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Президент Финляндии исключил возможность поставок дальнобойного оружия Киеву

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб исключил возможность поставок на Украину дальнобойного оружия, так как Финляндия является западным соседом России.

Источник: AP 2023

«В данный момент такой необходимости нет. Нужно помнить, что Финляндия находится на передовой. Граница НАТО с Россией протяженностью 1 340 километров означает, что у нас есть своя роль в этой оборонительной войне. И одна из задач заключается в том, чтобы мы позаботились о том, чтобы не было возможности атаковать нашу территорию с российской стороны, мы можем поддерживать ее (Украину — прим. ТАСС) разными способами», — сказал Стубб в эфире телеканала yle.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что нападение украинских войск на Курскую область готовилось с участием американских, британских и польских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что киевский режим не решился бы на атаку, если бы ему это не поручили США.

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и ракеты большой дальности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.