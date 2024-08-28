Президент Финляндии исключил возможность поставок дальнобойного оружия Киеву

«В данный момент такой необходимости нет. Нужно помнить, что Финляндия находится на передовой. Граница НАТО с Россией протяженностью 1 340 километров означает, что у нас есть своя роль в этой оборонительной войне. И одна из задач заключается в том, чтобы мы позаботились о том, чтобы не было возможности атаковать нашу территорию с российской стороны, мы можем поддерживать ее (Украину — прим. ТАСС) разными способами», — сказал Стубб в эфире телеканала yle.