Зеленский назвал мирный план Китая политическим заявлением

По словам Зеленского, индийский премьер Нарендра Моди во время недавнего визита в Киев интересовался у него, что украинская сторона думает о плане Пекина. «И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, просто чтобы сказать, что они не забывают о войне — но это всего лишь что-то на бумаге», — заявил он, добавив, что воспринимает «только конкретные и честные предложения».