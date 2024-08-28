В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий

«Учителям часто нечего противопоставить родителям, которые ведут себя по-хамски, и некоторым детям, которые наглеют от безнаказанности, беззащитны они и перед администрациями школ и чиновниками. Кроме того, учителя находятся под строгим социальным надзором. За их “моральным обликом” следят как администрации учебных заведений, так и представители подчас избыточно активной общественности», — считает Чернышов.