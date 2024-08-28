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В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

Источник: © РИА Новости

Ранее аналитики SuperJob подсчитали для РИА Новости, что каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим «страдают» представительницы прекрасного пола — работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин.

«В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий», — сказал Чернышов.

По словам вице-спикера Госдумы, опрос SuperJob косвенно подтвердил, что школьные учителя — это одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России.

«Во-первых, эта специальность прямо указана в числе самых плачущих, во-вторых, согласно опросу, на работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования — 80−90% сотрудников, особенно в младшей школе», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что хорошо известны причины их стресса, который доводит до слёз. По его словам, ими являются низкая правовая защищённость и профессиональное выгорание.

«Учителям часто нечего противопоставить родителям, которые ведут себя по-хамски, и некоторым детям, которые наглеют от безнаказанности, беззащитны они и перед администрациями школ и чиновниками. Кроме того, учителя находятся под строгим социальным надзором. За их “моральным обликом” следят как администрации учебных заведений, так и представители подчас избыточно активной общественности», — считает Чернышов.

Госдума
занятость