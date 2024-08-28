Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — отметил Райдер в ходе брифинга.
Кроме того, он отметил, что США не стремятся к конфликту с Россией.
Ранее, 26 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры с властями Украины по увеличению допустимой глубины ударов по территория РФ продолжаются в закрытом формате.
23 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовят почву для того, чтобы снять все ограничения на использование американского оружия ВСУ. Он добавил, что сложности выстраивания диалога с американской стороной заключаются в непредсказуемости действий Вашингтона и отсутствии полного доверия к его политике.
Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх 22 августа заявила во время брифинга, что удары американскими вооружениями по Курской области не противоречат политике США.
5 августа представитель украинской группировки «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что западные союзники позволили ВСУ бить американскими ракетами только по Белгороду, не заходя вглубь территории РФ. Отмечается, что Украина уже начала применять западное оружие по целям на российской территории.
Некоторые западные страны в июле дали разрешение Киеву использовать оружие НАТО для ударов по РФ. 11 июля президент США Джо Байден сообщил, что США разрешили Украине применять американское оружие по территории РФ вблизи границы. Однако на следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх допустила изменение позиции американской стороны по этому вопросу.
12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным призыв украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к Западу снять ограничения на атаки по территории России. Более того, он добавил, что западным оружием уже наносятся удары по территориям РФ.
МИД РФ в заявлении 3 июня указал, что западные страны, поддерживая Украину в намерении наносить удары по территории РФ ракетами своих стран, идут по пути эскалации, вследствие чего Россия примет все меры для нейтрализации угроз.
В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие в западных странах предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.
Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.