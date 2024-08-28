Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.