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Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме

Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. Соответствующая информация следует из совместного заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля.

Источник: AP 2023

«Силы безопасности начали операцию по пресечению терроризма в Дженине и Тулькарме в районе Манассии», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее, 27 августа, ЦАХАЛ сообщила, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден израильский заложник, похищенный ХАМАС 7 октября 2023 года. Как уточнили в пресс-службе, состояние заложника оценивается как стабильное. Его эвакуировали в госпиталь.

21 мая военные ЦАХАЛ провели контртеррористическую операцию в лагере беженцев Дженин на территории Западного берега реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.