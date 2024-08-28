В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для самых стрессогенных профессий

Законопроект о дополнительных днях отпуска для представителей самых стрессогенных профессий будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Бориса Чернышова.
По словам парламентария, одной из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России является профессия учителя, что на днях подтвердил опрос SuperJob.
«Во-первых, эта специальность прямо указана в числе самых плачущих, во-вторых, согласно опросу, на работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования — 80−90 процентов сотрудников, особенно в младшей школе», — пояснил Чернышов.
Народный избранник добавил, что причины стресса среди учителей хорошо известны: это низкая правовая защита и профессиональное выгорание.
В своей работе педагоги часто сталкиваются с агрессивным поведением учеников и их родителей. Также они чувствуют свою уязвимость перед администрациями школ и чиновниками. Помимо этого, деятельность учителей находится под строгим контролем как со стороны руководства учебных заведений, так и со стороны активной общественности, заключил Чернышов.
Напомним, согласно исследованию SuperJob, каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. Чаще всего это касается женщин: 52 процента из них испытывали грусть на рабочем месте, в то время как среди мужчин этот показатель составляет лишь 7 процентов.