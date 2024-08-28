В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для самых стрессогенных профессий

Напомним, согласно исследованию SuperJob, каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. Чаще всего это касается женщин: 52 процента из них испытывали грусть на рабочем месте, в то время как среди мужчин этот показатель составляет лишь 7 процентов.