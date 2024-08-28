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РИА Новости узнало, в какой тюрьме Парижа может находиться Дуров

Источник: Российская газета

Основатель Telegram Павел Дуров может содержаться под стражей в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, которое располагается в пригороде Парижа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники во французской столице.

«Учитывая, что расследование его дела поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством, Дуров может находиться там», — уточнил собеседник агентства.

Между тем ранее французский депутат по уголовным делам Дэвид Либескинд предположил, что Дуров мог быть помещен в СИЗО из-за опасений, что он скроется. А срок нахождения в изоляторе по уголовным делам может длиться до четырех лет.

Напомним, задержали основателя мессенджера 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана вместе с помощницей и телохранителем. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест. Ему предъявлено обвинение по 12 пунктам, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который, как оказалось, сам активно пользуется Telegram, политическую подоплеку дела отрицает.