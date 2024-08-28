РИА Новости узнало, в какой тюрьме Парижа может находиться Дуров

Напомним, задержали основателя мессенджера 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана вместе с помощницей и телохранителем. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест. Ему предъявлено обвинение по 12 пунктам, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.