В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября, для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч — для должностного лица», — сказал Федяев РИА Новости.
Депутат также напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.
Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.