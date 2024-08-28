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В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября, для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч — для должностного лица», — сказал Федяев РИА Новости.

Депутат также напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.

Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

штрафы
Госдума
закон