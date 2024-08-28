В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

«С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч — для должностного лица», — сказал Федяев РИА Новости.