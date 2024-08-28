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«Путин все понял». На Западе сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что США вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы, связанные с поставкой военной помощи, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: © РИА Новости

«Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает», — выразил мнение политолог.

По его мнению, такая ситуация позволяет российскому лидеру не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению целей специальной военной операции.

Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.

Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.