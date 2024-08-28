Меры безопасности усилят в Хабаровском крае в День знаний и на сентябрьских выборах

В правительстве Хабаровского края состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его участники обсудили обеспечение безопасности жителей края во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, и в период проведения выборов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Заседание прошло под руководством вице-губернатора Хабаровского края Артема Мельникова и начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю Максима Мухина.
Первый вопрос был посвящен антитеррористической защищенности школ региона. Министр образования и науки края Виктория Хлебникова отметила, что на начало нового учебного года в регионе насчитывается 373 общеобразовательных организации. 2 сентября за парты сядут 155 тыс. учащихся, в том числе около 16 тыс. первоклассников и более 5 тыс. выпускников 11-х классов.
— Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут во всех школах Хабаровского края 2 сентября. Охрану правопорядка в этот день будут обеспечивать сотрудники УМВД по Хабаровскому краю и работники частных охранных организаций, — сказала Виктория Хлебникова.
Она добавила, что для обеспечения безопасности все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации, совместно с Росгвардией проводятся тренировки с сотрудниками частных охранных организаций по действиям при угрозе теракта. С начала года проведено 76 таких тренировок. Практические занятия регулярно проводятся и с персоналом образовательных организаций, во всех школах внедрены алгоритмы действий при террористической угрозе.
Далее участники заседания рассмотрели вопросы безопасности в период проведения выборов в единый день голосования. О подготовке сил и средств для обеспечения правопорядка рассказал врио заместителя начальника полиции УМВД России по Хабаровскому краю Сергей Царьков.
— Во время выборов на территории края будут работать 23 территориальные избирательные комиссии, 741 участковая избирательная комиссия. 23 ТИК и 700 УИК будут охраняться сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю. Охрану остальных УИК обеспечат сотрудники Управления на транспорте по ДФО, УФСИН России по Хабаровскому краю и Росгвардии. Дополнительно в Хабаровске на охрану избирательных участков будет привлечено 100 курсантов Дальневосточного юридического института, 192 сотрудника частных охранных предприятий, 275 представителей народных дружин и казаков. Также сформирован резерв, — рассказал Сергей Царьков.
Он добавил, что сейчас в Хабаровском крае совместно с представителями территориальных подразделений Управления Росгвардии и Главного управления МЧС России проводится обследование мест голосования. С момента завоза бюллетеней обеспечивается круглосуточная охрана помещений. В период проведения выборов, помимо усиленных следственно-оперативных групп, для обеспечения законности будут действовать дополнительные группы реагирования и разбора административных правонарушений.
— Прошу обратить особое внимание, в первую очередь, на вопросы безопасности граждан во время голосования. Также на избирательных участках нельзя допустить провокаций и других попыток препятствовать избирательному процессу, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, подытожив рассмотрение вопросов безопасности.
Добавим, что в ходе совместного заседания также обсуждались антитеррористическая защищенность объектов ТЭК и ЖКХ, реализация на территории региона мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024−2028 годы и деятельность органов власти по профилактике терроризма.