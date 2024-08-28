Меры безопасности усилят в Хабаровском крае в День знаний и на сентябрьских выборах

Она добавила, что для обеспечения безопасности все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации, совместно с Росгвардией проводятся тренировки с сотрудниками частных охранных организаций по действиям при угрозе теракта. С начала года проведено 76 таких тренировок. Практические занятия регулярно проводятся и с персоналом образовательных организаций, во всех школах внедрены алгоритмы действий при террористической угрозе.