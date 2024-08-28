Почти 400 приморцев станут участниками Молодежного дня ВЭФ-2024

Спикеры от Приморья выступят на панельной дискуссии «О задачах развития молодежной политики на Дальнем Востоке», сессиях «Креативный Дальний», «Патриотическое воспитание как элемент профессионального образования XXI века» и «Трудовая деятельность студенческих отрядов как элемент развития региона: успешные практики, формирование кадрового резерва страны», дискуссионной площадке «Семья — залог экономического укрепления страны», а также на встрече «Знать бы в 20».