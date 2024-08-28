Почти 400 приморцев станут участниками Молодежного дня ВЭФ-2024

Мероприятие ежегодно становится популярной и востребованной площадкой, на которой представители молодежи могут обсудить ключевые вопросы развития Дальнего Востока с крупнейшими международными экспертами, отмечает пресс-служба регионального кабмина.
В Молодежный день ВЭФ-2024 пройдет 30 сессий от компаний и институтов развития. Участниками мероприятия станут предприниматели, специалисты, студенты и представители общественных организаций от 18 до 35 лет.
Спикеры от Приморья выступят на панельной дискуссии «О задачах развития молодежной политики на Дальнем Востоке», сессиях «Креативный Дальний», «Патриотическое воспитание как элемент профессионального образования XXI века» и «Трудовая деятельность студенческих отрядов как элемент развития региона: успешные практики, формирование кадрового резерва страны», дискуссионной площадке «Семья — залог экономического укрепления страны», а также на встрече «Знать бы в 20».
Кроме того, в этот день презентуют практики молодежной политики Приморского края.
Всего от региона в мероприятии примут участие почти 400 человек.