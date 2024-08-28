Хабаровчане смогут выбрать губернатора независимо от прописки

Хабаровчане смогут выбрать участок для голосования на досрочных выборах губернатора и депутатов законодательной думы Хабаровского края вне зависимости от места регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.
С 28 августа участковые избирательные комиссии начинают принимать заявления от граждан, которые хотят голосовать не по месту регистрации, а по фактическому месту нахождения. Эта возможность предоставляется через сервис «Мобильный избиратель». Заявления можно подать до 2 сентября в любой участковой избирательной комиссии, а также в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и через портал «Госуслуги».
«Сервис “Мобильный избиратель” доступен только для досрочных выборов губернатора Хабаровского края и депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва», — подчеркнули в крайизбиркоме.
Напомним, на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Дмитрий Демешин от партии «Единая Россия», Петр Перевезенцев от КПРФ, Сергей Прокопьев от «Коммунистов России» и Роза Чемерис от «Новых людей».