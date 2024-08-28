Хабаровчане смогут выбрать губернатора независимо от прописки

С 28 августа участковые избирательные комиссии начинают принимать заявления от граждан, которые хотят голосовать не по месту регистрации, а по фактическому месту нахождения. Эта возможность предоставляется через сервис «Мобильный избиратель». Заявления можно подать до 2 сентября в любой участковой избирательной комиссии, а также в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и через портал «Госуслуги».