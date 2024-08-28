Игорь Кобзев провел заседание медицинского совета

На совещании обсудили вопросы профилактики пагубного употребления алкоголя в регионе. Игорь Кобзев поручил всем ведомствам и руководителям органов власти усилить работу по укреплению общественного здоровья и популяризации здорового образа жизни, в том числе по профилактике потребления алкогольной продукции и контролю в области розничной продажи алкоголя.
Губернатор подчеркнул: один из показателей регпроекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в национальный проект «Демография», — «Потребление алкогольной продукции на душу населения» — в Иркутской области превышает среднероссийский.
«Врачам достаются лишь последствия пагубного употребления алкоголя. Надо понимать, что большой вклад в снижение потребления алкоголя внесет формирование мотивации и создание условий для ведения здорового образа жизни в муниципальных образованиях, повышение доступности культурной среды, улучшение качества образования. Необходимо усилить работу в муниципалитетах по реализации программ общественного здоровья, усилить контроль над нелегальной торговлей спиртосодержащей продукции, принять меры по повышению качества проводимого диспансерного наблюдения, продолжить широкую информационную кампанию», — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор поручил рассмотреть вопрос о создании антиалкогольных комиссий в муниципальных образованиях региона, главврачам обеспечить на базе медицинских организаций оказание квалифицированной психологической помощи пациентам с признаками алкогольной зависимости и их родственникам.
«С начала 2024 года служба в целях пресечения нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции использует новый инструмент — плановые выездные обследования. Это значит, что в случае выявления признаков нарушения обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции, орган государственного контроля вправе провести незамедлительную контрольную закупку без согласования с прокуратурой», — отметила она.
Об эффективности контрольных мер свидетельствует один из самых низких в СФО (по данным Роспотребнадзора) показатель отравлений от употребления алкогольной продукции со смертельным исходом в 2023 году: 5,5 чел. на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза ниже среднего по СФО показателя (9,8 чел.). Снижение смертности по указанным причинам сохраняется и в текущем году. Согласно оперативной информации Роспотребнадзора за 7 месяцев 2024 года, количество смертельных отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось по сравнению с показателем того же периода прошлого года на 6%. В целом число отравлений спиртосодержащей продукцией по Иркутской области за 7 месяцев 2024 года в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 года сократилось на 4,8% (или 19 случаев, 7 месяцев 2024 года — 378, 7 месяцев 2023 года — 397).
Также в ходе заседания медсовета участники обсудили достижение плановых значений показателей национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Наиболее острые вопросы, требующие детальной проработки, это создание единого цифрового контура в здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую и специализированную медицинскую помощь», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.