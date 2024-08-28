Игорь Кобзев провел заседание медицинского совета

Об эффективности контрольных мер свидетельствует один из самых низких в СФО (по данным Роспотребнадзора) показатель отравлений от употребления алкогольной продукции со смертельным исходом в 2023 году: 5,5 чел. на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза ниже среднего по СФО показателя (9,8 чел.). Снижение смертности по указанным причинам сохраняется и в текущем году. Согласно оперативной информации Роспотребнадзора за 7 месяцев 2024 года, количество смертельных отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось по сравнению с показателем того же периода прошлого года на 6%. В целом число отравлений спиртосодержащей продукцией по Иркутской области за 7 месяцев 2024 года в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 года сократилось на 4,8% (или 19 случаев, 7 месяцев 2024 года — 378, 7 месяцев 2023 года — 397).