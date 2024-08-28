МУП «Комбинат питания» представил обновленное меню

Особое внимание уделяют лечебному питанию в детских садах: сейчас в нем нуждаются около 90 воспитанников. В штате предприятия теперь работает врач-диетолог с педиатрическим образованием. Вместе с инженером-технологом он тщательно подбирает продукты, учитывая соотношение белков, жиров и углеводов, энергетическую ценность для растущего организма. Отработан также алгоритм действий всех участников процесса: период от заявки родителей на индивидуальное меню до получения диетического питания сокращен до двух месяцев. Раньше этот процесс занимал до полугода.