МУП «Комбинат питания» представил обновленное меню

Готовность муниципального предприятия к учебному году проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Наша основная задача — обеспечить полноценную цепочку питания: от начала приготовления до приема пищи. Это задает качество и безопасность. Важно отметить, что на производстве трудится постоянный, опытный коллектив — жители нашего города. Комбинат развивается: увеличился фонд заработной платы, модернизируется оборудование не только на предприятии, но и в пищеблоках образовательных организаций. Не менее важен родительский и учительский контроль. Мы все заинтересованы, чтобы дети получали сбалансированное и вкусное питание», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, завтраки состоят преимущественно из мясных и рыбных блюд. Среди новинок — котлеты «Бабрики», «Гречка по-купечески», запеченные фрикадельки «Фишболы», вареники с куриным фаршем «Колдуны», а также салаты «Бусинка» и «Хрустик», сладкий соус к творожным блюдам «Клубничка». Согласно экспертному заключению от Центра гигиены и эпидемиологии в регионе, меню соответствует санитарным нормам. Все выпускаемые полуфабрикаты задекларированы, отвечают требованиям безопасности пищевой продукции.
«Предприятие обсуживает 73 общеобразовательных и 130 дошкольных учреждений — всего почти 85 тысяч маленьких иркутян. Стараемся менять формы подачи блюд, придумывать интересные названия, чтобы еда привлекала детей. В первую очередь ребенок смотрит на внешнюю составляющую, а только потом пробует», — рассказал директор МУП «Комбинат питания» Сергей Калиновский.
Летом прошлого года на предприятии модернизировали горячий цех. Здесь установили систему вентиляции, технологическое оборудование, лифт для соблюдения поточности производства готовых блюд.
Особое внимание уделяют лечебному питанию в детских садах: сейчас в нем нуждаются около 90 воспитанников. В штате предприятия теперь работает врач-диетолог с педиатрическим образованием. Вместе с инженером-технологом он тщательно подбирает продукты, учитывая соотношение белков, жиров и углеводов, энергетическую ценность для растущего организма. Отработан также алгоритм действий всех участников процесса: период от заявки родителей на индивидуальное меню до получения диетического питания сокращен до двух месяцев. Раньше этот процесс занимал до полугода.
Муниципальное предприятие обеспечивает единый стандарт качества и безопасности. Продукция комбината пользуется большим спросом среди горожан и реализуется в 48 собственных торговых точках Иркутска, Ангарска, Шелехова.