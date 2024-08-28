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Алиханов поддержал инициативы Беспрозванных в сфере транспорта и судостроения

Глава региона провёл рабочую встречу с министром промышленности и торговли РФ.

Источник: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Глава региона Алексей Беспрозванных провёл в Москве рабочую встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Об этом врио губернатора Калининградской области сообщили в своём телеграм-канале.

«Обсудили вопросы развития промышленности и поддержки калининградских предприятий. Провели ряд совещаний», — написал Беспрозванных.

Министр одобрил калининградские инициативы по дополнительной поддержке федерального центра калининградских судостроительных предприятий, программу обновления транспорта и льготных займов для производств.