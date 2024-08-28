Радий Хабиров рассказал о праздновании 125-летия генерала Шаймуратова

— Патриотические песни — особое достояние нашего народа. Это живая история — о Родине и любви к ней, о Победе — отметил Радий Хабиров. — В этом году в конкурсе участвуют исполнители, композиторы, поэты-песенники из 36 российских регионов. Их талантливые произведения, которые идут из самого сердца, созвучны времени. «Времени героев», в которое нам довелось жить.