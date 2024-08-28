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Радий Хабиров рассказал о праздновании 125-летия генерала Шаймуратова

В Уфе 27 августа состоялось празднования 125-летия со дня рождения генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе 27 августа состоялось празднования 125-летия со дня рождения генерал-майора Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров в соцсетях рассказал о том, как проходило празднование.

Так, состоялось первое заседание Совета клуба кавалеров ордена Шаймуратова, в который входят ветераны ВОВ, правоохранительных органов, Герои России, военкоры, военнослужащие, госдеятели, руководители патриотических организаций, общественники.

— Основная задача клуба — хранить историческую память, воспитывать у ребят чувство ответственности, патриотизма, рассказывать о земляках, которые защищают рубежи нашего Отечества, поддерживать участников СВО и их близких, — пояснил он.

На заседании приняли решение создать региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО — Радий Хабиров поддержал данную инициативу. Кроме того, в день рождения легендарного комдива на Советской площади прошел третий всероссийский открытый конкурс «Время героев».

— Патриотические песни — особое достояние нашего народа. Это живая история — о Родине и любви к ней, о Победе — отметил Радий Хабиров. — В этом году в конкурсе участвуют исполнители, композиторы, поэты-песенники из 36 российских регионов. Их талантливые произведения, которые идут из самого сердца, созвучны времени. «Времени героев», в которое нам довелось жить.