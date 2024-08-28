Депутат Дюков исключён из фракции «Единой России» в горсовете Красноярска

Напомним, Вячеслав Дюков был исключён из «Единой России» после того, как в феврале 2024 года на заседании комиссии местного самоуправления заявил, что военные контракты заключают «в основном алкоголики, бомжи, бичи и зэки». Отметим, что позже Дюков извинился за свои слова.