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Депутат Дюков исключён из фракции «Единой России» в горсовете Красноярска

Решение было принято на заседании фракции.

Источник: Горсовет Красноярска

Депутата Вячеслава Дюкова исключили из фракции «Единой России» в горсовете Красноярска. Информацию об этом подтвердил сам депутат порталу «Ъ-Сибирь».

Заседание фракции по кадровому решению состоялось 27 августа. За исключение Вячеслава Дюкова из фракции проголосовал 21 депутат из 30.

Напомним, Вячеслав Дюков был исключён из «Единой России» после того, как в феврале 2024 года на заседании комиссии местного самоуправления заявил, что военные контракты заключают «в основном алкоголики, бомжи, бичи и зэки». Отметим, что позже Дюков извинился за свои слова.