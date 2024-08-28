Экс-депутат Рады Олейник: законным на Украине остается только правительство

«Украина так и не встала на ноги после 1991 года. Хотя некоторое время и создавала видимость существования в качестве государства, имеющего право на жизнь. Обещания, которые давались при учреждении страны, отменены. Ее власти нарушили обещание выбирать и быть избранными. Они предпочитают оставаться у руля без всяких голосований. Судя по всему, если говорить об официальной Украине, то она по этому поводу никак не комплексует. Их ничего не беспокоит», — подчеркнул депутат.