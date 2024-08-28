Дроны атаковали Воронежскую и Ростовскую области. Военная операция на Украине, день 917-й

08:45.
08:42 Baza пишет, что бывшего латвийского депутата Юриса Юрашса объявили в международный розыск за участие в конфликте в качестве наемника и за распространение фейков о ВС РФ.
По предварительным данным, около двух лет Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне Украины и получил за это более двух миллионов рублей.
08:38 ВС РФ высокоточным ударом по замаскированному складу ВСУ, расположенному в Ямполе ДНР, уничтожили 30 тонн горюче-смазочных материалов и «важное военное имущество», выяснил ТАСС.
08:30 Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов, детонации не было. По его словам, жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. Сейчас они возвращаются домой.
08:23.
08:17 Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения.
08:13 SHOT пишет, что обломки беспилотника упали в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском, там начался пожар. На месте работают экстренные службы.
08:07 ❗️Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили двенадцать украинских беспилотников за ночь: восемь над Воронежской областью и четыре над Ростовской.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 917-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.