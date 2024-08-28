Дроны атаковали Воронежскую и Ростовскую области. Военная операция на Украине, день 917-й

Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Воронежской областью и четыре над Ростовской. По данным SHOT, обломки дрона упали в районе ростовской нефтебазы под Каменск-Шахтинском, там начался пожар. Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов утверждает, что подразделениям ВСУ в Курской области было нанесено серьезное поражение. «Газета.Ru» ведет хронику событий дня.